Yanak ve burunda kızarıklığa yol açan gül hastalığına dikkat

Gül Hastalığı kadınlarda ve açık tenli kişilerde sıklıkla görülür. Yüz bölgesindeki belirli kan damarlarının genişlemesine, yanak ve burunda kızarıklıklar ortaya çıkmasına ve sivilce benzeri şişliklere neden olan Gül Hastalığının kesin bir tedavisi yoktur ancak semptomlar ve belirtiler çok etkili biçimde kontrol altına alınabilir. En çok yanaklar, burun, alın ve çene gibi yüzün orta bölgelerinde görülür. Gözleri de etkileyebilen bu hastalık, zamanla ilerleyebilir ancak uygun tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleriyle kontrol altına alınabilir.

GÜL HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Yüzde kızarıklık ve sıcaklık hissi, Burun, yanaklar, çene veya alında kırmızı leke veya döküntüler, Yüzde şişlik ve hassasiyet, Gözlerde kızarıklık, sulanma veya tahriş, İnce damarların belirgin hale gelmesi (telanjiektazi), Ciltte yanma veya batma hissi, İleri vakalarda burun bölgesinde kalınlaşma ve kabalaşma, Sivilce benzeri kabarcıklar ve püstüller, Cilt kuruluğu ve pullanma

GÜL HASTALIĞINA NE İYİ GELİR ?

Soğuk kompres uygulamak, Güneşten korunmak ve güneş kremi kullanmak, Cilt için uygun nemlendiriciler kullanmak, Stresi azaltmak, Baharatlı yiyeceklerden ve alkolden kaçınmak, Hassas ciltler için özel üretilmiş temizleyiciler kullanmak, Sıcak içecekleri sınırlamak, Antibiyotik kremler veya ilaçlar kullanmak Gül hastalığının kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

GÜL HASTALIĞI NEDEN KAYNAKLANIR ?

Gül Hastalığının kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte birden fazla faktör hastalığın gelişiminde rol oynayabilir. Ayrıca stres, sıcak yiyecek ve içecekler, alkol tüketimi ve bazı ilaçlar da belirtileri kötüleştirebilirken Gül Hastalığının nedenleri şunlardır: Genetik yatkınlık, Bağışıklık sistemi sorunları, Ciltte damar genişlemesi, Güneş ışığına aşırı maruz kalma, Stres, Baharatlı yiyecekler ve alkol tüketimi, Sıcak içecekler, Hormonal değişiklikler, Cilt enfeksiyonları, Sıcak veya soğuk hava koşulları hastalığın gelişiminde rol oynayabilir.