Yanan araç kullanılamaz hale geldi

Kayseri’nin Felahiye ilçesine bağlı Höbek Köyü yolu güzergâhında bir araç, henüz bilinmeyen sebepten yanmaya başladı. Durumu gören diğer sürücüler tarafından itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangında da can kaybının olmadığı bildirildi, yanan araç ise çekici vasıtasıyla yol üzerinden alındı.