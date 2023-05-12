Yanan ev kullanılamaz hale geldi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir müstakil ikamet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaktepe Mahallesi Bakar Sokak üzerinde bulunan müstakil evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine haber verilmesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında evde kimsenin olmaması olası da bir yaralanmanın önüne geçti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.