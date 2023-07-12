Yanan tarlasını söndürmek isterken canından oldu

Kırşehir’in Boztepe ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangını söndürmek isteyen vatandaş, sürdüğü traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi.

İlçede bulunan ekili bir tarlada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, vatandaşlar da yangına müdahale etti. Bu sırada traktörü ile yanan tarlaya gelen Mustafa Baran (55), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Baran’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.