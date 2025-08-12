Yangın güvenliği: Felaketler yaşanmadan önce alınacak önlemler

Yangınları felakete dönüşmeden durdurmanın yolu sürekli denetimden, doğru ekipman kullanımından ve personel eğitiminden geçiyor. Yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı ise hayati öneme sahiptir. Ayrıca yüksek riskli bölgelerde kullanılan otomatik söndürme sistemleri de fayda sağlıyor.

“Son dönemlerde Kayseri'de yaşanan fabrika yangınları ve ülkemizdeki diğer yangınlar, yangın öncesi alınan güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” diyen Yangın söndürme ürünleri satan işletme sahibi Bünyamin Doğan, “Son dönemlerde yaşanan orman ve otel yangınları, yangın güvenliğinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu felaketler, genellikle önlemlerin yetersizliği ve denetim eksikliği nedeniyle büyük can ve mal kayıplarına yol açıyor. Yangın güvenliği, bir olay yaşanmadan önce alınacak önlemlerle sağlanabilir. Bu sorumluluk sadece devlet kurumlarına değil, aynı zamanda işletme sahiplerine ve bireylere de aittir. Yangın güvenliğinin temelinde, doğru ekipman seçimi ve düzenli kontrol yatar. Binaların ruhsat alması için bulundurulması zorunlu olan yangın tüpleri, çoğu zaman bir kenara konulup unutulmaktadır. Oysa bu tüplerin periyodik bakımı ve dolumu, olası bir yangının neden olabileceği zararın yanında oldukça düşük bir maliyettir. Bir yangın tüpünün yenilenmesi ile dolu şu an ortalama 300-500 lira bandında. Örneğin, 10 adet yangın tüpünün yenilenme maliyeti yaklaşık 5 bin lira, bir felaketin yol açabileceği yüz binlerce liralık hasarın yanında oldukça makul kalır. Ayrıca, her yangın türü için farklı bir tüp kullanılması gerektiği unutulmamalıdır. Örneğin, elektrik yangınında köpüklü tüp kullanmak yangını büyütebilir. Yangın tüpü bulundurmak yeterli değildir; personelin bu ekipmanları doğru kullanması için eğitilmesi gerekir. Birçok yangın söndürme firması, müşterilerine ücretsiz eğitim hizmetleri sunmaktadır. Yangın yönetmeliğine uygunluk için, bu işlerin yetki belgesi ve yeterliliği olan firmalara yaptırılması şarttır. Özellikle düşük fiyatlarla hizmet veren yetkisiz firmalar, büyük riskler taşır. Bu nedenle, hizmet alınacak firmanın referansları ve belgeleri mutlaka kontrol edilmelidir” şeklinde konuştu.



’15 BİN LİRA VERMEDİKLERİ İÇİN 78 VATANDAŞIMIZ RAHMETLİ OLDU’

İşletmeci Doğan, "İş yerlerinde her 250 metrekarede bir yangın tüpü bulundurulması zorunlu olsa da, özellikle yüksek risk taşıyan alanlarda otomatik söndürme sistemleri büyük avantaj sağlar. Elektrik panoları ve restoran davlumbazları gibi yerlerde kullanılan bu sistemler, yangını çıktığı anda otomatik olarak söndürerek büyük felaketlerin önüne geçebilir. Yangın tüplerinin alımında da dikkatli olunmalıdır. Kartalkaya yangınının sönmemesini sebebi davlumbaz söndürmesinin olmamasıdır. İşletmeler bugünün fiyatı ile 15 bin lira vermedikleri için 78 tane vatandaşımız rahmetli oldu. Yangın tüpü fiyatları örneğin piyasada 6 kiloluk bir yangın tüpünün fiyatı bin lira ile bin 400 lira arasında değişiyor. Eğer 6 kilogramlık bir yangın tüpü çok düşük fiyatlara verilmek isteniyorsa o üründen uzak durun. Çünkü ürünün içinde yetersiz söndürme kimyasalı olduğuna işaret edebilir. Yüksek gibi görünen ilk alım fiyatları, 2 yıl sonraki dolum işlemlerinde daha makul seviyelere düşmektedir; bir tüpün dolumu bugün 300 lira gibi bir fiyata yapılabilmektedir” diye konuştu.