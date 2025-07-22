Yangın Kontrol Altına Alındı: OSB'deki Fabrika Yangınına Hızlı Müdahale
Kayseri'nin Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen fabrika yangınına, Büyükşehir İtfaiyesi hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Venti Mobilya Tekstil Ltd. Şti. fabrikasında çıkan yangına, 11 araç ve 60 personel ile anında müdahale edildi.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne saat 09.54’te yapılan ihbarın ardından, ilk itfaiye aracı saat 10.08’de olay yerine ulaştı. Yangına müdahale eden ekipler, OSB İtfaiyesi ile iş birliği yaparak yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülmekte.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yangınla ilgili olarak fabrika sahiplerine ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ayrıca, özverili çalışmaları nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda, Büyükşehir İtfaiyesi sürekli olarak yenilenmekte ve güçlendirilmektedir. Bu sayede, yangınlara karşı hızlı müdahale kabiliyeti, profesyonel ekip yapısı ve teknik donanımı ile örnek bir teşkilat olma özelliğini sürdürmektedir.