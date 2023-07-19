Yangın söndürme çalışmaları için Mersin'e giden itfaiye ekipleri kente döndü

 Mersin'in Gülnar ilçesinde yangınların söndürülmesi için bölgeye giden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 4 araç ve 13 personel kente döndü. 

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  • 19.07.2023 11:14
  • Güncelleme: 19.07.2023 11:14
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Yangın söndürme çalışmaları için Mersin'e giden itfaiye ekipleri kente döndü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Mersin’in Gülnar ilçesinde yangınların söndürülmesi için kısa süre içerisinde bölgeye ulaşarak yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın söndürme çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin canla başla mücadele ettiğini söyleyen Büyükkılıç, “Ekiplerimiz canla başla büyük bir gayret gösterdiler” dedi.

Bölge halkına ve Türk milletine geçmiş olsun temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Allah bölgede fedakârca yangın söndürme çalışmalarını yürüten tüm ekiplerden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Kayseri İtfaiyesi, Mersin ili Gülnar ilçesinde 4 araç, 13 personel ve yeterli sayıda ekipmanlar ile orman yangınlarına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından Kayseri İtfaiyesi ekipleri kente döndü.

1ha

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