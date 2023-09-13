Yangında fabrika hurdalığı küle döndü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir çelik kapı fabrikasında çıkan yangında, hurdalık kısmı küle döndü.

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  • 13.09.2023 23:27
  • Güncelleme: 14.09.2023 08:07
Yangında fabrika hurdalığı küle döndü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir çelik kapı fabrikasında çıkan yangında, hurdalık kısmı küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 15. Cadde üzerinde bulunan Best Çelik Kapı isimli iş yerinin hurdalık kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve ANDA Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Yangında fabrikada çalışanların olmaması da olası bir yaralanmanın önüne geçti.

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, yangının çıktığı hurdalık kısmı da kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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