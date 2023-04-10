Yangında küle dönen evde 3 yaşındaki bebek yanarak can verdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana gelen yangında, 3 yaşındaki bebek yanarak hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. İddiaya göre, oğlunu kurtarmak için alevlerin arasına giren anne de yanarak ağır yaralandı.

PAYLAŞ
  • 10.04.2023 11:50
  • Güncelleme: 10.04.2023 12:07
  • 41
Yangında küle dönen evde 3 yaşındaki bebek yanarak can verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana gelen yangında, 3 yaşındaki bebek yanarak hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. İddiaya göre, oğlunu kurtarmak için alevlerin arasına giren anne de yanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi Seyyid Burhaneddin Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 6. katındaki bir ikamette henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından girilen evde 3 yaşındaki Eylül C.’nin cansız bedenine ulaşılırken, anne Ş.C. ağır yaralı olarak ve 11 yaşındaki oğlu H.M.C. de yaralı olarak çıkarıldı. Ağır yaralanan Ş.C. ve oğlu H.M.C., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’nde kaldırılırken, Eylül C.’nin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Yangın sırasında binada bulunan ve dumandan etkilenen 4 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ölen bebeğin yanan oyuncakları yürek burktu

Yangında feci şekilde hayatını kaybeden Eylül C.’nin yanmış oyuncakları görenlerin yüreğini burktu. Apartman yöneticisi Veysel Uyan, "Sabah saat 8 sularında çıktı yangın. 3 çocuklu bir ailenin evinin yangınıydı. Babası çocuğunu okula götürüyor, 2 çocuk ve anne içerideydi. Çocuğun bir tanesi yangında vefat etti, annesi şu an hastanede, hayati tehlikesi var" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYMEK'ten 'iklim değişikliği' farkındalık kursu

KAYMEK'ten 'iklim değişikliği' farkındalık kursu

Çıkan yangında 1 bebek hayatını kaybetti

Çıkan yangında 1 bebek hayatını kaybetti

Kayseri ve Erciyes hafta içi yağışlı | 10-14 Nisan 2023

Kayseri ve Erciyes hafta içi yağışlı | 10-14 Nisan 2023

Vali Vekili Esmer: 'Kayseri'de 45 bin depremzede, 8 bin depremzede öğrenci misafir ediyoruz'

Vali Vekili Esmer: 'Kayseri'de 45 bin depremzede, 8 bin depremzede öğrenci misafir ediyoruz'

Anadolu Yıldızları 'devam' dedi

Anadolu Yıldızları 'devam' dedi

Başkan Mehmet Cabbar: 'Efeler Ligi'nde önemli tecrübeler kazandık'

Başkan Mehmet Cabbar: 'Efeler Ligi'nde önemli tecrübeler kazandık'

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

4
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

5
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

6
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yıldönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın 178. yıldönümü kutlandı

Kayserispor-Ümraniyespor maçı öncesi ve sonrası taraftara ücretsiz ulaşım

Kayserispor-Ümraniyespor maçı öncesi ve sonrası taraftara ücretsiz ulaşım

DAHA FAZLA
Mimar Sinan kimdir, Kayseri'ye kaç eser bıraktı?

Mimar Sinan kimdir, Kayseri'ye kaç eser bıraktı?

Kayserispor bugün Ümraniyespor'u ağırlayacak

Kayserispor bugün Ümraniyespor’u ağırlayacak

Büyükşehir'den kırsala '3 milyon metrekare' kilit parke

Büyükşehir’den kırsala ‘3 milyon metrekare’ kilit parke

Yangında küle dönen evde 3 yaşındaki bebek yanarak can verdi

Yangında küle dönen evde 3 yaşındaki bebek yanarak can verdi

Kayseri Büyükşehir'in iki yeni kütüphanesi daha yolda

Kayseri Büyükşehir'in iki yeni kütüphanesi daha yolda