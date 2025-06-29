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Yangında küle dönen evde Kuran-ı Kerim hasar almadı

2 gün önce Yeşilhisar ilçesinde 3 katlı bir binada meydana gelen yangın sonrası yapılan incelemelerde, daire bulunan birçok eşya küle dönerken neredeyse hiç hasar almayan Kuran-ı Kerim bulundu.

Yangında küle dönen evde Kuran-ı Kerim hasar almadı

2 gün önce Yeşilhisar ilçesi İdris Mahallesi Şehit İsmail Oturak Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Binanın son katındaki dairede kısa sürede alevler büyüdü. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerin yoğun çalışması sonucunda söndürüldü.

KURAN-I KERİM HASAR ALMADI
Yangının ardından dairede yapılan incelemelerde, birçok eşya kullanılamaz hale gelirken, küllerin arasında neredeyse hiç hasar almayan Kuran-ı Kerim, Yasin-i Şerif, dua kitapları ve muska bulundu.

Haber Merkezi

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