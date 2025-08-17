  • Haberler
Kayseri'de bilgisayar mühendisliği öğrencilerinden oluşan 10 kişilik bir ekip, fabrikalarda yangına erken müdahaleyi sağlayacak yapay zeka destekli bir proje geliştirdi. Proje hakkında bilgiler veren Abdullah Derebaşı, 'Fabrikalarda yangın riskine karşı erken müdahale sağlamak amacıyla yapay zekâ destekli bir proje geliştirdik. Projemiz mevcut kamera sistemlerine entegre edilerek yangını erken bir aşamada tespit edebiliyor. Yangın tespit edildiğinde sistem, otomatik olarak itfaiye ve güvenlik birimlerine haber veriyor. Ayrıca geliştirdiğimiz özel sprint ve ikaz cihazları sayesinde yangının çıktığı bölgeye anında su tazyiki yapılabiliyor. Bu yönüyle, mevcut sistemlerden farklı olarak sadece yangını bildirmekle kalmıyor, aynı zamanda erken müdahale ederek can güvenliğini ve mal güvenliğini korumaya yardımcı oluyor' dedi.

Yangını bildirmekle kalmıyor, söndürmeye başlıyor: Öğrencilerden yapay zekalı sistem

Kayseri’de bilgisayar mühendisliği öğrencilerinden oluşan ekip, fabrikalarda yangına erken müdahaleyi sağlayacak yapay zeka destekli bir proje geliştirdi. Mevcut kamera sistemlerine entegre edilebilen proje, yangını erken aşamada tespit ederek itfaiye ve güvenlik birimlerine otomatik olarak haber veriyor. Geliştirilen sprint ve ikaz cihazları sayesinde ise yangının çıktığı bölgeye anında su tazyiki yapılabiliyor.

Projenin OSB ile iş birliği yaparak hayata geçirmeyi planladıklarını söyleyen Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi Abdullah Derebaşı, “Fabrikalarda yangın riskine karşı erken müdahale sağlamak amacıyla yapay zekâ destekli bir proje geliştirdik. Projemiz mevcut kamera sistemlerine entegre edilerek yangını erken bir aşamada tespit edebiliyor. Yangın tespit edildiğinde sistem, otomatik olarak itfaiye ve güvenlik birimlerine haber veriyor. Ayrıca geliştirdiğimiz özel Sprint ve ikaz cihazları sayesinde yangının çıktığı bölgeye anında su tazyiki yapılabiliyor. Bu yönüyle, mevcut sistemlerden farklı olarak sadece yangını bildirmekle kalmıyor, aynı zamanda erken müdahale ederek can güvenliğini ve mal güvenliğini korumaya yardımcı oluyor. Projeyi, organize sanayi bölgeleri ile iş birliği içinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Şu anda sosyal medya hesaplarımız üzerinden OSB’lerle iletişim kuruyoruz. Bunun yanı sıra Kayseri İl Müdürlüğü ve teknoparklarla da görüşmeler yaptık. Önümüzdeki süreçte doğrudan fabrikaları ziyaret ederek projemizi anlatmayı planlıyoruz. 10 kişilik ekibimiz, bilgisayar ve endüstri mühendisliği öğrencilerinden oluşmaktadır.
İlginiz için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

