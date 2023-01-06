Yangını film izler gibi izlediler

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir binada çıkan yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu söndürülürken, çevredeki vatandaşlar yangını adeta film izler gibi izlediler.

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  • 06.01.2023 20:29
  • Güncelleme: 06.01.2023 21:17
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Yangını film izler gibi izlediler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir binada çıkan yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu söndürülürken, çevredeki vatandaşlar yangını adeta film izler gibi izlediler.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Donanma Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın son katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Film izler gibi izlediler

Öte yandan, çevredeki vatandaşlar da itfaiye ekiplerinin yangına müdahale edişini adeta film izler gibi izlediler. Kimi vatandaş da telefonla yangını görüntüledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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