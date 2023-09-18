Yangını film izler gibi izlediler

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangında 3 dairenin dubleks katları kullanılamaz hale gelirken, onlarca vatandaş yangını film izler gibi izledi.

Edinilen bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 3 dairenin dubleks katları kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, onlarca vatandaş itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini adeta film izler gibi izledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.