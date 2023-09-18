Yangını film izler gibi izlediler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangında 3 dairenin dubleks katları kullanılamaz hale gelirken, onlarca vatandaş yangını film izler gibi izledi.

PAYLAŞ
  • 18.09.2023 20:37
  • Güncelleme: 18.09.2023 21:13
Yangını film izler gibi izlediler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangında 3 dairenin dubleks katları kullanılamaz hale gelirken, onlarca vatandaş yangını film izler gibi izledi.

Edinilen bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerinde bulunan bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 3 dairenin dubleks katları kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, onlarca vatandaş itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini adeta film izler gibi izledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Konforlu Ulaşım İçin Gece Mesaisi

Konforlu Ulaşım İçin Gece Mesaisi

Altın haftaya düşüşle ba şladı

Altın haftaya düşüşle ba şladı

Hamsiye ilgi yoğun

Hamsiye ilgi yoğun

Büyükşehir ile ERÜ arasında 'Kayseri Kariyer Projesi' Protokolü

Büyükşehir ile ERÜ arasında 'Kayseri Kariyer Projesi' Protokolü

Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı

Salça Günlerinde, 3 bin 148 aile salça kaynattı

Salça Günlerinde, 3 bin 148 aile salça kaynattı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

5
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yangını film izler gibi izlediler

Yangını film izler gibi izlediler

Bakan Yardımcısı Gürcan, Kayseri'de

Bakan Yardımcısı Gürcan, Kayseri’de

DAHA FAZLA
Develi'de 2 araç çarpıştı: 3'ü ağır 7 yaralı

Develi’de 2 araç çarpıştı: 3’ü ağır 7 yaralı

AK Parti Kayseri İl Başk anlığı Yürütme Kurulu Listesi açıklandı

AK Parti Kayseri İl Başk anlığı Yürütme Kurulu Listesi açıklandı

Başkan Yalçın'dan Gaziler Günü Mesajı

Başkan Yalçın'dan Gaziler Günü Mesajı

Şehirlerarası otobüslere sıkı denetim

Şehirlerarası otobüslere sıkı denetim

Başkan Altun Yarı Olimpik yüzme Havuzunda İncelemelerde Bulundu

Başkan Altun Yarı Olimpik yüzme Havuzunda İncelemelerde Bulundu