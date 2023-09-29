Yangını film izler gibi izlediler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir binanın 5. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Meraklı vatandaşlar, itfaiyenin çalışmasını film izler gibi izledi.

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  • 29.09.2023 17:19
  • Güncelleme: 29.09.2023 19:11
Yangını film izler gibi izlediler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir binanın 5. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Meraklı vatandaşlar, itfaiyenin çalışmasını film izler gibi izledi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimar Sinan Demokrasi Mahallesi 2225. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, çevrede toplanan vatandaşlar da çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Yangın sırada evde bulunan D.C.Y., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıktığı ikamette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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