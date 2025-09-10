Yeni Yüzler, Yeni Kitaplar: Murat SOYTÜRK

Sizlere, haftada bir yeni bir yazarımızı tanıtacağım. Amacım uzun bir söyleşi yapmak değil. Yeni bir yazarın yazma serüveninden bir pencere açmak ve yazmaya ilgisi olanlara yol göstermektir. İlk konuğumuz Büyücek Yayınları’ndan ilk kitabı çıkan Murat SOYTÜRK. Öğrencilerle sadece sınıfta değil satırlarla da buluşmak için Acil Necati isimli eseri sizler için yazdı. İsterseniz yazarımızı birlikte tanıyalım.

Sayın Hocam, çok heyecanlıyım. Sizin ilk kitabınız benim de ilk söyleşim. Önce sizleri kısaca tanıyabilir miyiz?

Öncelikle hoş geldiniz. Ben de sizin gibi çok heyecanlıyım. 1975 yılı Kayseri doğumluyum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Kayseri'de tamamladım. Niğde Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği mezunuyum. Mezun olur olmaz Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Çardak köyünde göreve başladım. Stajyerlik kalktıktan sonra asker öğretmen olarak Mardin'e gittim. Askerlik dönüşü tekrar aynı köyde öğretmenliğe devam ettim.18 yıl Niğde'nin değişik bölgelerinde (köy, kasaba, ilçe)görev yaptım. Son 8 yıldır da Kayseri'de çalışıyorum. Evliyim, eşim ev hanımı. Biri üniversitede diğeri lisede iki çocuk babasıyım. Öğretmenliğimin 27.yılında okuma ve yazma sevdam artarak devam etmektedir.

Murat Hocam, yazma serüveniniz nasıl başladı? Yazma isteğiniz nasıl oluştu? Yazma yeteneğinde kimlerin yönlendirmesi oldu?

Aslında yazı yazma serüvenim ortaokul ve lise dönemlerine denk geliyor. Mahalle arkadaşlarımızla beraber çıkarttığımız bir dergide denemelerim oldu. Üniversite yıllarım daha çok yoğun okuma faaliyetleri ile geçti. Daha sonra 10 yıl kadar süren özel bir çalışma yaptım. Yaptığım bu özel çalışmayı referans alarak yerel bir gazetede köşe yazarlığına başladım. Arkadaşlarımızla beraber hikâye yazma sürecimiz ise yaklaşık bir buçuk yıla dayanıyor. Yazar ekibimizin büyük çoğunluğu zaten daha önceden tanıştığımız öğretmen arkadaşlarımızdı. Bir araya gelerek böyle bir projeye imza atmaya karar verdik.

İlk kitabınız elinizde. Nasıl bir duygu? Bu güne değin bir öğretmen olarak hep başka yazarları öğrencilere okutmuşsunuzdur. Şimdi sizin kitabınız elinizde? Öğrencileriniz, öğretmen arkadaşlarınız nasıl tepki verdiler?

Evet şimdiye kadar başka yazarların kitaplarını okuttuk, öğrencilerimize tavsiye ettik. Şimdi ise kendi eserimizin öğrencilerimiz tarafından okunacak olması kendi adıma gurur verici bir olay. Çok mutluyum. Hikâye kitabımın arka kapağında belirttiğim gibi büyük bir aşkla ve özveriyle bu eser ortaya çıktı. Aslında bu kitap aynı zamanda ekip çalışmasının da bir parçasıdır. Hepimizin ilk defa bir hikâye kitabı çıkıyor. Hepimizin heyecanı ve enerjisi bir sinerji oluşturdu.

Ben sınıf öğretmeniyim. Hikâye kitabımız çıkmadan önce öğrencilerimize okutturduk çok güzel geri dönüşler aldık. Onlar da bizim gibi çok heyecanlıydı. Her kademeden her yaş grubundan öğretmen ve öğrencilerden geri dönütler alarak eserlerimiz ortaya çıktı.

Kitaplarımızı öncelikle sosyal medyada afişe ettik. Öğretmen arkadaşlardan ve velilerimizden tek isteyen veya set olarak isteyenler var. Tebrik edenler, heyecanla bekleyenler bizleri mutlu ediyor.

Kıymetli Hocam, kitabınızın ismi Acil Necati? Niçin bu isim? Acele ve acil bizlerde negatif düşünceler çağrıştırıyor? Kimdir bu Acil Necati, içimizden biri mi yoksa hayal mahsulü bir karakter mi?

Kitabımızın ana karakteri Necati Hızlı. Arkadaşları arasında kendisine Acil Necati deniyor. Necati ne hayal mahsulü bir karakter ne de gerçek ama içimizden biri sanki. En belirgin vasfı her işini aceleyle halletmek istemesi. Ancak bir an önce işleri bitireyim derken yeni dertler açmakta başına. Bilindiği üzere toplum olarak teknolojinin de etkisiyle hazza ve hıza dayalı bir yaşamın etkisi altındayız maalesef. Bundan en çok etkilenen grup da çocuklarımız. Geleceğe daha emin adımlarla yürümenin yolu sabırlı ve planlı yaşamak , zamanı daha iyi yönetmekten geçiyor. Acil Necati karakteri ise çocuklarımıza bu yolculuklarında rol model olmayı hedefliyor.

Bizler gibi yazma isteği ve yeteneği olan gençlere neler tavsiye edersiniz?

Yazma isteği olan çocuklarımıza ve gençlerimize âcizane tavsiyem okuma eylemini kesintisiz devam ettirmeleri ve yazmak için de uygun bir zaman beklemeden bir an önce başlamaları.

Burada Acil Necati karakterimizin aksine bir davranış geliştirmek gerekiyor. Yani acele etmeden sabırla okuma ve yazma faaliyetine devam etmek. Yazma isteği zaten durduk yere olabilecek bir süreç değildir. Okuma devam ettikçe doğal olarak zamanla sizi yazmaya sevk edecektir. Bildiğiniz gibi dinimizin ilk emri oku olmakla beraber devam eden ayetler kaleme ve yazmaya dikkat çekmektedir. Dolayısıyla bizi geliştirecek ve büyütecek olan şey ilme ve bilime değer vermektir. İlmin ve bilimin ışığında yürümektir.

Sayın Hocam son olarak kitap yazma sürecinde ya da kitap basıldıktan sonra unutamadığınız bir anınız oldu mu?

Özellikle kitap yazma sürecinde şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çalışmalarımız her hafta düzenli olarak gerçekleşiyordu.

Süreç içerisinde kendimizi geliştirecek çocuk edebiyatına dair çok sayıda kitaplar okuduk. Yüz yüze ve uzaktan , yazarlarla görüşmelerimiz oldu. Bütün bu süreçlerin heyecanından olsa gerek zaman zaman uykusuz geceler yaşadık.

Hiç unutamadığım anılardan birisi de kendi öğrencilerimin kalplerine dokunmuş olmanın sevinci. Bendeki hikâye yazma heyecanını görünce bundan etkilenmiş olmalılar ki bir gün sınıfa girdiğimde bazı öğrencilerimin, biz de hikâye yazmaya başladık öğretmenim demeleri oldu. Öğrencilerimin gözündeki bu ışıltıyı görmek, bu yaşta onların da kitaplarla büyümesini gözlemlemek bir öğretmen için verilebilecek en büyük hediyedir diye düşünüyorum.

Murat Hocam teşekkür eder, yeni eserlerinizde görüşmek isteriz.

Ben teşekkür ediyorum tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.

Söyleşi: Hatice Zehra TERCAN