  • Yanlıştan Dönüldü: Kutsal Emanetler Dünya Ticaret Merkezinde Sergilenecek

Yanlıştan Dönüldü: Kutsal Emanetler Dünya Ticaret Merkezinde Sergilenecek

YAYINIMIZ ETKİLİ OLDU: Kayseri tarihinde ilk kez 99 parça Kutsal Emanetin şehrimizde bir düğün salonunda sergilenecek olmasıyla ilgili tepkilerden sonra sergi yeri değiştirilerek Fuar Alanında bulunan Dünya Ticaret Merkezi'ne alındı.

99 Parça Kutsal emanetlerin sergileneceği, bir buçuk milyonluk Kayseri'de uygun mekan bulunamadığı gerekçe gösterilerek, bu mübarek eserlerin alkollü bir balo salonunda sergileniyor olmasıyla ilgili yaptığımız ‘Kutsal Emanetler Sergisi’nde Mekan Krizi' haberimizden sonra sergi mekanı değiştirildi. 

Kayseri'nin en popüler düğün ve balo salonlarından birisi olan, isteğe göre alkol servisinin yapıldığı Flamingo Delüks Balo Salonu'nda bu kutsal emanetlerin sergilenecek olmasıyla ilgili birçok şahıs ve kurum gazetemizi arayarak tepkilerini dile getirmişlerdi.
Ramazan ayı içinde Kadir Gecesi günlerinde düzenlenecek Kutsal Emanetler Sergisi mekanı ile ilgili tepkilerden sonra Bakanlık yetkilileri yeniden şehrimize gelerek mekan incelemesinde bulundular ve Fuar alanında bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nin sergi mekanı olabilirliği konusunda onay verdiler.

Kayseri'nin değişik yerlerine asılan ilan ve bilbordlardaki mekan isminin üzeri kapatılıp ‘DÜNYA TİCARET MERKEZİ FUAR ALANI’ yazılarak düzeltmeye gidildi.

Böyle hassas bir konuda hassasiyet gösterip mekan değişimiyle ilgili katkı sağlayan herkesi tebrik ediyoruz.

Haber Merkezi

