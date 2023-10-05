Yanya'dan Talas'a Kardeş Şehir Teklifi

Erasmus+ projesi çerçevesinde Yunanistan ve Polonya'dan Türkiye'ye eğitim için gelen öğrenciler, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a nezaket ve kültürel konularda iş birliği ziyaretinde bulundu. Ziyarette ayrıca Yunanistan'ın Yanya şehrinin Talas ile kardeş şehir olma teklifini de ileten öğrenciler, Yanya Belediye Başkanı Dimitris Papageorgiou'nun teklif mektubunu sundu.

PAYLAŞ
  • 05.10.2023 13:06
  • Güncelleme: 05.10.2023 14:26
Yanya'dan Talas'a Kardeş Şehir Teklifi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erasmus+ projesi çerçevesinde Yunanistan ve Polonya’dan Türkiye’ye eğitim için gelen öğrenciler, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a nezaket ve kültürel konularda iş birliği ziyaretinde bulundu. Ziyarette ayrıca Yunanistan’ın Yanya şehrinin Talas ile kardeş şehir olma teklifini de ileten öğrenciler, Yanya Belediye Başkanı Dimitris Papageorgiou’nun teklif mektubunu sundu.

Başkanlık makamı toplantı salonunda gerçekleşen ziyaret sırasında konuşan Başkan Yalçın, öğrenci ve öğretmenlere Talas’ın tarihi ve coğrafi özelliklerini anlattı. Öğrenci ve öğretmenlere ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Yalçın, kardeş şehir teklifinin de güzel bir yaklaşım olduğuna değinerek konuyu ilgili mercilerde değerlendireceklerini belirtti. Kendisinin de öğretmen olduğunu hatırlatan Başkan Yalçın; "Ziyaretten dolayı bir öğretmen olarak gurur ve mutluluk duydum” dedi. Öte yandan Talas’ı ve Kayseri’yi çok güzel bulduklarını söyleyen öğretmenler de Başkan Yalçın’a yaklaşımı ve misafirperverliği için teşekkür ederek Yanya’ya ait görsellerin olduğu hediyeleri takdim etti.

Ziyaret sonrası Başkan Yalçın, öğrencilere ve öğretim üyelerine Talas’ı tanıtan yayınlardan oluşan set hediye etti.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Osman Kavuncu ve Erkilet Bulvarı, Ziya Gökalp üzerinden birbirine bağlanıyor

Osman Kavuncu ve Erkilet Bulvarı, Ziya Gökalp üzerinden birbirine bağlanıyor

Kırsalda Su Fiyatları Yüzde 200 arttı

Kırsalda Su Fiyatları Yüzde 200 arttı

Baki Ersoy'dan Çiftçilere Müjde

Baki Ersoy'dan Çiftçilere Müjde

2 Terörist başka aracın da önünü kesip ateş etmişler

2 Terörist başka aracın da önünü kesip ateş etmişler

Soğuk algınlığına karşı 'ıhlamura' ilgi arttı

Soğuk algınlığına karşı 'ıhlamura' ilgi arttı

Yanya'dan Talas'a Kardeş Şehir Teklifi

Yanya'dan Talas'a Kardeş Şehir Teklifi

Çok Okunanlar
1
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

2
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

3
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

4
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

5
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

6
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gültepe Mahallesi'ne 3 proje birden

Gültepe Mahallesi'ne 3 proje birden

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 54 kişi yakalandı

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 54 kişi yakalandı

DAHA FAZLA
Kayseri'deki hububat üreticilerine mazot ve gübre desteği verildi

Kayseri'deki hububat üreticilerine mazot ve gübre desteği verildi

Talas'ta yatırımlara önemli kaynak

Talas'ta yatırımlara önemli kaynak

Kayseri'de 65 yaş üstü 8 milyon 814 yolcu ulaşımdan ücretsiz faydalandı

Kayseri'de 65 yaş üstü 8 milyon 814 yolcu ulaşımdan ücretsiz faydalandı

Narkotik operasyonunda 15 kişi adliyeye sevk edildi

Narkotik operasyonunda 15 kişi adliyeye sevk edildi

Eylül ayında 44 faili meçhul olay aydınlatıldı

Eylül ayında 44 faili meçhul olay aydınlatıldı