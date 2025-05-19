Yapay Zeka ile EKG Projesi: Aciliyet durumuna göre öncelik verilecek

Kayseri’de 17-18 Mayıs tarihlerinde Valilik desteği ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde düzenlenen 1. Geleneksel Havacılık Festivalinde öğrenciler geliştirdikleri projeler sergilendi. Farklı kategorilerde toplum yararına proje geliştiren öğrenciler Festivalde projelerini tanıtıp sergilediler. Robotekno takımından Hayriye Sultan Demir, “Takımımızın adı Robotekno projemizin ismi ise EKG’de İşlem Önceliğini Sen Al bizim bu projemizde ki amaç EKG sinyallerini hastalardan alarak bunları risk sırasına göre randevu sistemi oluşturmak. Projemiz şu şekilde çalışıyor. Hastalardan alınan EKG sinyalleri eğittiğimiz yapay zeka modelinde analiz ediliyor. Sonrasında bunlar normal kalbin çalışma prensibine göre değerlendiriliyor. Buna göre bir risk sıralaması oluşturuyor bu risk sıralamasına göre de hastaların EKG sinyalleri belirleniyor Buna göre doktorlardan randevu oluşturuluyor. Burada gördüğünüz şeyler bizim veri raporlarımız burada gördüğünüz bizim normal çalışır sağlıklı bir kalbimizin grafiği, burada gördüğünüz hastalık ventriküler taşikardi bu bizim hastalıklarımız arasında en riskli olanı burada gördüğümüz grafik ise bu grafikle karşılaştırdığımızda daha geniş bir grafik bu çok riskli bir hastalık aynı zamanda kalp krizi ve daha farklı hastalıklarımız var bu hastalıkların risk sırası önemli Çünkü insanların hayatı söz konusu ve kalp gerçekten önemli bir organ Biz de bunu düşünerek böyle bir proje geliştirdik ”ifadelerini kullandı.