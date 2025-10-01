Yapay zeka kullanan bireylerin oranı yüzde 19,2 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez yapay zeka istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de Üretken yapay zeka kullandığını beyan eden bireylerin oranı 2025 yılında yüzde 19,2 oldu. Bu oran, cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerin yüzde 19,4'ünün kadınların yüzde 18,8'inin yapay zeka kullandığı görüldü. Yapay zeka kullanma oranı yaş grubuna göre analiz edildiğinde ise, en fazla yüzde 39,4 ile 16-24 yaş grubunda yer alan bireylerin yapay zeka kullandığı, bunu yüzde 30,0 ile 25-34 yaş grubunun, yüzde 15,5 ile 35-44 yaş grubunun takip ettiği saptandı. Yapay zeka kullanım oranının en düşük olduğu yaş grubu ise 65-74 yaş grubunda oldu.

EĞİTİM SEVİYESİ ARTTIKÇA YAPAY ZEKA KULLANMA ORANI ARTTI

Yapay zeka kullanan bireyler eğitim durumuna göre incelendiğinde; 2025 yılında yapay zeka kullanma oranının en fazla yüzde 36,1 ile yükseköğretim mezunlarında olduğu belirlendi. Bunu, yüzde 22,8 ile lise veya mesleki lise mezunu, yüzde 17,2 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 2,2 ilkokul mezunu bireyler takip etti. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde ise, ilkokul mezunları ve bir okul bitirmeyenler arasında erkeklerin kadınlara göre daha yüksek oranda yapay zeka kullandığı, ilköğretim veya ortaokul, lise veya mesleki lise ile yükseköğretim mezunlarında kadınların kullanım oranının erkeklerin üzerinde olduğu görüldü. Öte yandan yapay zeka kullanmadığını beyan eden bireylerin kullanmama nedenleri incelendiğinde; en yüksek oranın yüzde 63,3 ile yapay zekaya ihtiyaç duymama gerekçesinin olduğu görüldü. Bunu, yüzde 18,7 ile yapay zekanın nasıl kullanılacağını bilmemek, yüzde 12,4 ile yapay zekanın varlığından haberdar olmamak ve yüzde 5,5 ile gizlilik, güvenlik veya emniyetle ile ilgili endişeleri izledi.