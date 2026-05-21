Yapay zekâ tartışmaları büyüyor: Uzmanlar 'teknoloji meselesini aştı' diyor

Son yıllarda özellikle üretken yapay zekâ araçlarının yaygınlaşması, iş dünyasından siyasete kadar birçok alanda dönüşüm yaratırken, uzmanlar bu sürecin artık yalnızca bir “teknoloji gündemi” olarak değerlendirilemeyeceğini belirtiyor.

Algoritmik önyargı, iş kaybı riski, telif hakları, dezenformasyon ve enerji tüketimi gibi başlıklar küresel ölçekte en çok tartışılan konular arasında yer alıyor.

“Yapay zekâ tarafsız değil” tartışması

Uzmanların en sık dile getirdiği sorunlardan biri, yapay zekâ sistemlerinin tarafsız çalışmaması.

Bu sistemlerin eğitiminde kullanılan verilerdeki tarihsel eşitsizliklerin algoritmalara da yansıdığı belirtiliyor. Özellikle yüz tanıma sistemlerinde kadınlar ve belirli etnik gruplarda daha yüksek hata oranları görüldüğüne dikkat çekiliyor.

Benzer şekilde işe alım, kredi değerlendirme ve güvenlik uygulamalarında kullanılan algoritmaların mevcut toplumsal eşitsizlikleri yeniden üretebildiği ifade ediliyor.

“Kara kutu” problemi

Modern yapay zekâ sistemlerine ilişkin bir diğer önemli tartışma ise şeffaflık eksikliği.

Özellikle derin öğrenme tabanlı modellerin nasıl karar verdiğini tam olarak açıklayamadığı belirtiliyor. Bu durumun sağlık, hukuk ve kamu güvenliği gibi alanlarda ciddi risk yarattığı değerlendiriliyor.

Araştırmacılar, “açıklanabilir yapay zekâ” alanında çalışmalar yürütse de mevcut çözümlerin henüz sınırlı kaldığı ifade ediliyor.

Yapay zekânın arkasındaki ucuz iş gücü

Sektöre yönelik eleştirilerin bir bölümü de yapay zekâ sistemlerinin arkasındaki görünmeyen insan emeğine odaklanıyor.

Uzmanlara göre sohbet botlarının zararlı içerikleri filtreleyebilmesi veya görüntü tanıma sistemlerinin doğru çalışabilmesi için milyonlarca veri örneğinin insanlar tarafından işlenmesi gerekiyor.

Bu çalışmaların çoğu Kenya, Hindistan, Filipinler ve Türkiye gibi ülkelerde düşük ücretli taşeron iş gücüyle yürütülüyor. Veri işçilerinin zaman zaman şiddet veya istismar içerikli görüntüler üzerinde uzun saatler çalıştığı belirtiliyor.

Beyaz yakalı işler de risk altında

Geçmiş otomasyon dalgalarının daha çok fiziksel iş gücünü etkilediğine dikkat çeken uzmanlar, üretken yapay zekâ teknolojilerinin ilk kez doğrudan beyaz yakalı meslekleri hedef aldığını belirtiyor.

Muhasebe, hukuk, yazılım geliştirme, tasarım ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda ciddi dönüşüm beklendiği ifade edilirken, eğitim sistemlerinin teknolojik dönüşüm hızına yetişmekte zorlandığı değerlendiriliyor.

Bazı ekonomistler ise şirketlerin işten çıkarmaları “yapay zekâ dönüşümü” söylemiyle pazarladığını, ancak birçok firmada henüz geniş ölçekli yapay zekâ entegrasyonunun gerçekleşmediğini savunuyor.

Telif davaları artıyor

Yapay zekâ şirketleri son dönemde telif hakları nedeniyle yoğun eleştirilerle karşı karşıya.

OpenAI, Google ve Anthropic gibi şirketlere karşı açılan davalarda; kitaplar, haber içerikleri, görseller ve müziklerin izinsiz biçimde yapay zekâ eğitiminde kullanıldığı iddia ediliyor.

Avrupa Birliği’nin yürürlüğe koyduğu yeni düzenlemeler kapsamında şirketlerden eğitim verilerini daha şeffaf biçimde açıklamaları isteniyor.

Deepfake ve dezenformasyon endişesi

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer risk ise gelişmiş ses ve görüntü üretim teknolojileri.

Deepfake sistemlerinin artık bir kişinin hiç söylemediği sözleri söylemiş gibi gösteren videolar üretebildiği belirtilirken, bu durumun seçim süreçleri ve toplumsal olaylarda ciddi manipülasyon riski oluşturduğu ifade ediliyor.

Araştırmacılar, yapay zekâ ile üretilen içeriklerin tespitine yönelik çalışmaların henüz yeterli seviyeye ulaşmadığını vurguluyor.

Enerji tüketimi tartışması

Yapay zekâ teknolojilerinin çevresel etkisi de büyüyen tartışma başlıklarından biri.

Büyük veri merkezlerinin ciddi miktarda elektrik ve su tükettiğine dikkat çekilirken, yapay zekâ sistemlerinin yaygınlaşmasıyla enerji ihtiyacının daha da artacağı öngörülüyor.

Uzmanlar, özellikle büyük dil modellerinin çalıştırılması için gereken işlem gücünün çevresel maliyetinin giderek büyüdüğünü ifade ediyor.

“Mesele artık yalnızca teknoloji değil”

Araştırmacılar ve sektör uzmanları, yapay zekâ tartışmalarının artık teknik sınırları aştığını belirtiyor.

Teknolojinin kim tarafından kontrol edileceği, ekonomik kazancın nasıl paylaşılacağı, iş gücü piyasasının nasıl dönüşeceği ve bireysel özgürlüklerin nasıl korunacağı gibi soruların önümüzdeki dönemin en kritik başlıkları arasında yer alacağı değerlendiriliyor.