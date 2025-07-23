Yapay Zekada Geçen Hafta Neler Oldu?

1. Yetenek Savaşları

AI Araştırmacıları İçin Rekor Maaş Paketi

Silicon Valley’de Meta, OpenAI ve Apple gibi devler, önde gelen AI araştırmacılarını ‘spor yıldızı’ gibi transfer ediyor. Örneğin Meta, Apple’ın AI modelleri ekibi liderini 200 milyon dolarlık teklif ile kadrosuna katmış. CEO Zuckerberg, “yüz milyar dolarlar” düzeyinde yatırım taahhütünde bulunmuş

. Bu durum, AI alanında bireysel yetenekler üzerinden yürüyen bir rekabetin başladığını gösteriyor.

2. Trump’ın “AI Eylem Planı” Gündemde

Eski Başkan Trump’ın duyurduğu ve büyük teknoloji şirketlerinin katkı verdiği yeni AI stratejisi, bu hafta tartışma yarattı. Eleştiriler, planın büyük teknoloji firmalarına fazla ayrıcalık tanıdığı ve sivil toplumun önerilerinden uzak olduğu yönünde

The Washington Post



3. AI Kodlama Yarışmasında İnsan Zaferi

Tokyo’da düzenlenen AtCoder Dünya Finali’nde, OpenAI’ın ileri seviye kodlama modeline karşı insan programcı Przemyslaw Debiak galip geldi. Debiak, "insanlık kazandı… şimdilik!" diyerek vurgu yaptı. AI araçları şirketlerde yaygın kullanılmasına rağmen karmaşık görevlerde hâlâ insanın üstünlüğü korunuyor

The Times

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4. AI Sistemleri Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda Altın Kazandı

Google ve OpenAI’ın modelleri, IMO’da (Uluslararası Matematik Olimpiyatı) beş/problem çözerek altın madalya kazandı. Bu, matematiksel muhakeme alanında büyük bir sıçrama anlamına geliyor. AI'nın bilimsel araştırmalarda destekçi olarak kullanılabileceğine dair güçlendirici bir gelişme

Kurums | Business Intelligence

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5. Nükleer Lisanslama İçin AI Adımı

Oak Ridge Ulusal Lab ve AI girişimi Atomic Canyon, nükleer santral lisanslama süreçlerini otomatikleştirmek için iş birliğine gitti. Yapay zekâ ile teknik inceleme süreçlerini hızlandırmayı hedefliyorlar

Axios

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6. Netflix İlk Kez AI-Görsel Efekti Kullandı

Netflix’in The Eternaut adlı bilim kurgu dizisinde, çökme sahnesi tamamen AI ile üretilen VFX teknolojisiyle hazırlandı. Bu yöntem, geleneksel tekniklere göre 10 kat hızlı ve uygun maliyetliydi. 2026’da reklam ve içerik aramalarında da AI kullanımının artması bekleniyor

The Sun

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Özet ve Yansımalar

Rekabet ve Yatırım: Araştırmacılar için yarış kızışırken, devlet politikaları ve özel sektör hamleleri hız kazanıyor.

İnsan–Makine Dengesi: İnsan yaratıcılığı ve muhakemesi karmaşık görevlerde hâlâ üstün; ancak AI giderek bilimsel analizlerde destekleyici rol üstleniyor.

Kamu & Güvenlik: Nükleer lisanslama gibi kritik sektörlerde AI kullanımı artıyor. Bu heyecan verici ancak dikkatle izlenmesi gereken bir trend.

Medya & Eğlence: Netflix gibi platformlar maliyet ve verimlilik yüzünden AI kullanımına geçti.