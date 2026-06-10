Yapay Zekâdan Daha İyi Sonuçlar Almanın Sırları Bu Kampta Anlatılacak

Eğitimin temel mesajı, yapay zekâdan alınan sonuçların yalnızca sistemin yeteneklerine değil, kullanıcıların soruları nasıl yönelttiğine de bağlı olduğu. Program boyunca katılımcılar, doğru görev tanımlama, bağlam oluşturma ve etkili prompt yazma tekniklerini öğrenme fırsatı bulacak.

Eğitimde Neler İşlenecek?

Katılımcılar eğitim süresince;

Yapay zekâya görev verme tekniklerini,

Rol tanımlama, bağlam oluşturma ve sınır koymanın önemini,

Eksik veya hatalı yönlendirmelerin sonuçları nasıl etkilediğini,

ChatGPT gibi araçların basit soru-cevap sistemlerinden kişisel asistan seviyesine nasıl taşınabileceğini

uygulamalı örneklerle deneyimleyecek.

Uygulamalı ve Gerçek İş Senaryoları

Programın eğitim yaklaşımı, gerçek iş senaryoları üzerinden ilerleyen adım adım uygulamalara dayanıyor. Katılımcılar yalnızca teorik bilgi edinmekle kalmayacak, aynı zamanda günlük iş süreçlerinde kullanabilecekleri pratik yöntemler geliştirecek.

Eğitmen Hakan Topuzoğlu

Eğitim, yapay zekâ ve etkili prompt iletişimi alanında çalışmalar yürüten Hakan Topuzoğlu tarafından verilecek. Topuzoğlu, yapay zekâ araçlarıyla daha verimli çalışma yöntemlerini ve doğru soru sorma stratejilerini katılımcılarla paylaşacak.

Kimler Katılmalı?

İş süreçlerinde yapay zekâ kullanan profesyoneller,

Girişimciler ve yöneticiler,

Eğitimciler ve öğrenciler,

İçerik üreticileri,

Yapay zekâ araçlarından daha yüksek verim almak isteyen herkes.

Uygulamalı eğitim, pratik örnekler ve net anlatımıyla dikkat çeken kampın, katılımcıların yapay zekâ kullanım becerilerini önemli ölçüde geliştirmesi bekleniyor.

İletişim: Eğitim detayları, kayıt koşulları ve program takvimi için organizasyon ekibiyle iletişime geçilebilir.

www.hakantopuzoglu.com.tr