'Yapı Fuarı, gayrımenkul alım fırsatı olabilir'

Tokgöz Grup tarafından organize edilen 2. Konut ve Yapı Fuarı 25-28 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuarda açıklamalarda bulunan Grup Avenir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Arık, “Son bir, bir buçuk senedir gayrimenkuller artmıyor, yerinde sayıyor ama 2026 itibarıyla bütün ekonomistlerin aslında ortak noktası faizler düşmeye devam edecek. Alım gücü tesis edildiğinde gayrimenkullerin fiyatları ciddi anlamda artacak. O yüzden altın, dövizi olan kişilerin yavaş yavaş artık gayrimenkule dönmesi lazım. Yılın son günleri, Ocak itibarıyla malum maalesef birçok yerde artışlar oluyor, fiyatlar artıyor. Gayrimenkuller de artacak. Biz de Avenur olarak bu fuara özel ekstradan yüzde 10 indirim yaptık. Ben hep şunu söylüyorum, vatandaş şöyle düşünmesin: "Ya biz pazarlığa gitsek zaten yüzde 10'u indirirler." Öyle bir indirim aslında yok gibi düşünmesinler. Normal indirimlerimizi yapacağız, onun üzerine de fazladan yüzde 10 indirim yapacağız. Yani bu fuara özel bir durum. Vatandaşlarımız bu fuarda alacakları fiyatı daha sonra aynı fiyata alamazlar. O yüzden bu fırsatı değerlendirmeleri lazım. Bizim gibi birçok firma benzeri şeyler yapıyordur. Yılın son döneminde vatandaşlarımız gayrimenkul ihtiyaçlarını gidersinler, yatırım olarak da alsınlar. Ocak'tan sonra üzülürler diyorum” ifadelerinde bulundu.