Kayseri’de, 3 Temmuz’da başlayıp 6 Temmuz’a kadar sürecek Konut ve Yapı Fuarı için geri sayım başladı. Kayseri merkezli inşaat firmaları ve yapı markalarının şehirle buluşacağı fuar, bugüne kadar bu alanda yapılan en kapsamlı fuar olma özelliğine sahip. Tokgöz Beton tarafından gerçekleştirilecek fuarda, ziyaretçiler firmaların projelerini görerek, dilerlerse konut alımı yapabilecekler. Ayrıca firmaların fuara özel fiyatlarla vatandaşlara projelerini sunması bekleniyor.

Şehirdeki Yapı Sektörünün Gücü Ortaya Çıkacak

Kayseri’de yapılan projeler ve çalışmalar ziyaretçilere anlatılarak, şehirdeki yapı sektörünün gücü ortaya konmuş olacak. Girişlerin ücretsiz olacağı fuar, Flamingo Deluxe’de gerçekleştirilecek.