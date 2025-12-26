Yapı Fuarında Talas Standına Yoğun İlgi

Vali Gökmen Çiçek, standı yakından inceleyerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’dan sergilenen projelere ilişkin detaylı bilgiler edindi. Talas Belediyesinin şehircilik, teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmaları, fuar ziyaretçilerinden tam not aldı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TEKNOFEST PROJELERİ ÖNE ÇIKTI

Talas Belediyesi standında özellikle Harman Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi dikkat çekti. Modern şehircilik anlayışıyla hayata geçirilen proje, güvenli ve yaşanabilir alanlar oluşturma hedefiyle ziyaretçilere tanıtıldı.

Standın bir diğer önemli bölümünde ise Talas Belediyesi Espor ve İnovasyon Merkezi’nde eğitim gören öğrencilerin başarıları yer aldı. TEKNOFEST 2025 Kıbrıs Sosyal İnovasyon Yarışması’nda, ilkokul seviyesinde birincilik elde eden ayak izinden kinetik enerji üretimi projesi ile ortaokul seviyesinde üçüncü olan proje, fuar boyunca yoğun ilgi gördü. Gençlerin üretkenliği ve yenilikçi bakış açısı, Talas’ın geleceğe yönelik vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

BAŞKAN YALÇIN: “ŞEHRİMİZİN GELECEĞİNE DEĞER KATAN BİR ORGANİZASYON”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, fuarın açılışına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Şehrimizin gelişimine değer katan önemli bir organizasyonun açılışını gerçekleştirdik. Tokgöz Grup’un ev sahipliğinde düzenlenen sektörün öncü temsilcilerini, yatırımcıları ve vatandaşlarımızı bir araya getirerek yapı sektöründeki yenilikleri ve vizyoner projeleri tanıtma fırsatı sunan, ayrıca belediyemizin de standının bulunduğu bu Konut ve Yapı Fuarı’nın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum.”

Talas Belediyesi standı, fuar süresince hem kentsel dönüşüm vizyonu hem de gençlere yönelik teknoloji ve inovasyon projeleriyle ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.