Yapılan yeni çalışmalarla Esnaf TOKİ'nin çehresi değişti

Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, Esnaf TOKİ Bölgesinde yapılan ve devam eden işleri yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu dere yatağında ıslahı, yaya yolları, parkesi, bisiklet yolu, yeşillendirmesi ve Pazar yeri ile mahallenin birçok ihtiyacının giderildiğini söyledi.

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  • 13.11.2022 13:02
  • Güncelleme: 13.11.2022 13:29
Yapılan yeni çalışmalarla Esnaf TOKİ'nin çehresi değişti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi, Esnaf TOKİ Bölgesinde yapılan ve devam eden işleri yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; dere yatağında ıslahı, yaya yolları, parkesi, bisiklet yolu, yeşillendirmesi ve Pazar yeri ile mahallenin birçok ihtiyacının giderildiğini söyledi.

Her mahallede gerekli olan ihtiyaçların bir bir giderildiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu; “Yaklaşık 3 kilometrelik dere yatağında ıslah, yürüyüş yolu ve çevre düzenlemesi çalışmalarımızı tamamladık. Pazar yeri inşaatımızda hızla devam ediyor. Burada binlerce insan yaşıyor. Eskiden burası kayalık hafriyat alanı gibi bir yerdi. Bisiklet yolları, yaya yolu, yeşillendirmesiyle şimdi çok güzel bir hat ortaya çıktı. Yaklaşık 2 senedir buranın yapımı için uğraşıyoruz. Çok şükür tamamlandı. Derenin üzerine geçişler için 2 adet de güzel bir köprü yaptık. Bölgede büyük bir ihtiyacı karşılayacak bir pazar yerini de yaptık. Yakında açılışını da yapacağız. Dolayısıyla mahallelerimizin eksiklerini gidermek için çalışıyoruz. Mahallelerimizin asfaltından kaldırımına kadar her türlü işlerini yapıyor, ihtiyaçlarını gideriyoruz. Büyük projeler ve hizmetlerin belediyesi olarak çalışmalarımız devam edecek. Hayırlı olmasını dilerim” dedi

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İHA

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