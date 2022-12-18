Yapımı 26 saat sürüyor, lezzetine doyulmuyor

Sivas'ın Gemerek ilçesinde geleneksel yöntemlerle pişirilen ve yapımı yaklaşık 1 gün süren şeker pancarı pekmezinin lezzetine doyulmuyor.

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  • 18.12.2022 10:11
  • Güncelleme: 18.12.2022 10:11
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Yapımı 26 saat sürüyor, lezzetine doyulmuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Gemerek ilçesinde geleneksel yöntemlerle pişirilen ve yapımı yaklaşık 1 gün süren şeker pancarı pekmezinin lezzetine doyulmuyor.

Sivas’ta şeker pancarı sökümünün tamamlanmasıyla pekmezlik pancarlar için kazanların altı yakıldı. Soğuk geçen kış günlerinde sıcak tutan pekmezin yapımı ise bir hayli emek istiyor. Ekip çalışması gerektiren pekmezin yapımı yaklaşık bir gün sürüyor. Sivas ve çevresinde aralık ayına kadar süren şeker pancarı sökümünde pekmez yapımı için ayrılan pancarların yaprakları gövdesinden ayrıldıktan sonra kabukları soyularak yıkanıyor. Çamurdan arındırılan şeker pancarı, büyük bakır kazanlara konulan suda pişiriliyor. Bütün halinde yaklaşık 6 saat odun ateşinde kaynatılan pancar, daha sonra ezilerek posasından şıra elde ediliyor. Süzülen şıra kazanlarda 12 saat daha kaynatılıyor. Pekmez, köpüğünden arındırılıp kovalara aktarılıyor. Ardından süzülerek beklemeye alınıyor.

Büyük bir emekle hazır hale gelen şeker pancarı pekmezi, içerisinde bulundurduğu A, B, C vitaminleri ve mineraller sayesinde kış ayalarının vazgeçilmez gıdalarından biri olarak tüketiliyor. Demir, magnezyum ve potasyum bakımından da zengin bir besin maddesi olan şeker pancarı pekmezi vücudu sıcak tutması, tansiyonu düşürmesi, gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisiyle biliniyor.

Gemerek Alikemal Efendi Mahallesi Muhtarı Kemal Pekyürek, ürettikleri pancar pekmezinin tamamen organik olduğunu belirterek, “Öncelikle toplanan pancar güzel bir yıkanır. Yıkandıktan sonra rendelenir. Daha sonra büyük bakır kazanlarda en az 6 saat kaynatılır. Kaynadıktan sonra pancarlar şıra bırakır. Tekrar kevgirden geçirilerek tabanda kalan suları alırız. Sularda tekrardan en az 12 saat kaynatılır. Kaynadıktan sonra suyu gider özleşir ve en sonunda pekmez olarak kalır. Organik. içinde bir katkı maddesi yok. Yiyenler bilir çok güzel. Yoğurtla yenilince daha güzel olur. Gemerek’e ve köylerine özel bir yiyecek” diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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