Yapımı tamamlanan tramvay hattı yarın hizmete başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent raylı sistem hattının hizmete açılacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Başkan Büyükkılıç “İldem, Cumhuriyet Meydanı, Belsin, Otogar, Şehir Hastanesi gibi şehrimizin çekim noktalarına hizmet edecek raylı sistem hattımızı 02.03.2023 tarihi itibariyle vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.