Yaptırdığı implant sağlam dişinden etti

Kayseri’de yaşayan 55 yaşındaki Ahmet Özkan isimli vatandaş 2018 yılında Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde diş ağrısı şikâyetiyle tedaviye başladı. Doktor dişin çürük olduğunu söyleyerek dişini çekip yerine implant yaptı. Ağrısının geçmemesi üzerine başka bir doktorun sağlam dişini çektiğini iddia eden Özkan, 5 yıllık tedavi sonunda ağrının implantın sinirlere baskı yapmasından kaynaklandığının ortaya çıktığını ifade ederek şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önünde basın açıklaması yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Bir vatandaşımız 5 sene önce 2018 yılında diş ağrısıyla bu hastaneye geliyor. Dişinin çürük olduğu, çekilmesi gerektiği söyleniyor ve çekiliyor. Çekilen dişin yerine implant yapılması gerektiği söylenerek implant yapılıyor. Fakat implant vidası takıldıktan sonra hastanın ağzında ağrı ve uyuşma başlıyor ve bu uyuşma geçmiyor. Doktor sürekli ağrının geçeceğini söylüyor ama geçmiyor. Hasta da sürekli ağrı kesici kullanmaya başlıyor. Vida yerine oturduktan sonra protezi takılıyor. Bu süreçte de ağrı ve uyuşma devam ediyor. Hasta bu durumu devamlı olarak da doktora söylüyor. Fakat doktor bu uyarılara rağmen protezi takıyor. Protezi taktıktan sonra ağrı ve uyuşmaya yeni bir sorun daha ekleniyor ve protez oynuyor. Protez takıldıktan sonra ağrı, uyuşma ve oynamada devam ederken 15 gün sonra hasta uyurken protez ve dişte düşüyor. Bu işlemi yapan doktor da Fatih Gürbüz. Hasta uyurken dişi düştüğünde bir öksürükle uyanıyor. Dişi düştükten sonra hasta doktorun yanına tekrar geldiğinde o doktor gitmiş oluyor. Yerine Hasan Akbaba isimli yeni bir doktor geliyor. Akbaba Düşen protezi alıp çöpe atarak yenisini yapıyor. Daha sonra 2 yıl kadar ölçü alma süreci devam ediyor ve hasta sürekli hastaneye gelip gidiyor. 2021’de ölçü alınmaya başlıyor. Bu sefer bu doktorda gidiyor ve yerine Coşkun Yıldırım geliyor. Aradan 3 sene geçtikten sonra Coşkun Bey sorunu tespit ediyor. Coşkun bey sorunu implanttaki problemin yanındaki dişin baskısından kaynaklandığını ve bu dişin çekilmesi gerektiğini söyleyerek sağlam dişi çekiyor. Diş Hekimi Fakültesinden mezun birisi sağlam dişi çekerek sonradan takılan dişin sorunsuz olacağına inanıyor. Hastadan çekilen sağlam dişin protez parası da isteniyor. Hastada ‘ağzımı kevgire çevirdiniz ne parası’ deyince, ardında o parayı almaktan vazgeçiyorlar. Alması gereken parayı almıyor. Hesap kayıtlarında bu paranın da nasıl giderildiği incelenmesi gereken ayrı bir konu. Daha sonra sağlam dişi çeken Coşkun Beyde gidiyor. Ve hasta Merve Yüksel hekimin yanına geliyor. Merve Hanım 5’inci senede durumu tahmin edebiliyor. Hastaya tomografi çekilmesi gerektiğini söylüyor. Burada tomografi çekimi olmadığı için farklı hastanelere gidip ücretli şekilde tomografi çekimi gerçekleştiriyor. Ve orada anlaşıyor ki implantın vidası sinire basmış. Bu durumu normal bir vatandaşa söylediğimde direkt bana vidanın sinire bastığını söyleyebiliyorlar. Fakat Diş Hekimi Fakültesi’nden mezun 4 tane doktor 5 sene sonra implant vidasının sinire bastığını fark ediyor. Buradaki rahatlığı sebebi, bu yapılanlardan dolayı doktorların herhangi bir cezai işleme tabi tutulmaması. Cezai işlem uygulanmıyor. ‘Ben yaptım oldu’ mantığıyla hareket ediyorlar ama olan vatandaşa oluyor. Doktorların hatası belki de bu hastanenin üzerinde leke olarak kalacak. Bir meslek grubunun dokunulmazlığı diye bir şey yok. Bu ülkede yanlış yapan herkese dokunulmalı. Bunun önünü açalım” ifadelerini kullandı.



‘5 SENE DE 4 TANE HEKİM ANCAK ÇÖZEBİLİYOR BU OLAYI’

5 senedir hastanın yemek yiyemediğini, acı çektiğini dile getiren Başkan Şahin, “5 sene de 4 tane hekim ancak çözebiliyor bu olayı. Bu ıstırapların bitmesi için yanlış yapanların cezalandırılması lazım. Burada tazminat ödenecekse doktorların bunu ödemesi lazım. Bunun bedelinin bütün hastanedeki doktorlara yıkılmaması lazım. Sağlık Bakanlığının, hastanelerin, oda ve derneklerinde yanlış yapana sahip çıkmaması lazım. 5 senedir ağrıdan dolayı yemek yiyemeyen acı çeken bir hasta var ama laylaylom bir durum var doktorlarda da” şeklinde konuştu.

‘İMPLANTLARIN UCUNUN SİNİRE BASKI YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI’

5 sene sonunda tedavi eden 4’üncü hekim sonrası ağrının yapılan implantın sinirlere baskı yapmasından kaynaklamadığını ifade eden mağdur hasta Ahmet Özkan, “Hala uyuşma ve ağrıda devam ediyor. Ben böyle olacağını bilsem ne buraya gelirdim ne de tedaviye başlardım. Çok pişman oldum. Herhangi bir dava açmadım. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne suç duyurusunda bulundum. Daha sonra Başhekim benden bilgi aldı. Ağrıdan duramıyorum, uyuşma devam ediyor. 2-3 ayda bir sürekli, gelip gidiyorum. Hala implanttan itibaren protez sallanıyor. Tedavimde hala devam ediyor. Ağrının devam ettiğini söylüyorum. Bana zamanla geçeceğini söylüyorlar. Erciyes Üniversitesi’nde ücretli olarak tomografi çektirdim. İmplantların ucunun sinire baskı yaptığı ortaya çıktı. Ağrı ve uyuşukluğun sebebi de buymuş. 5 yıldır mücadele veriyorum. Bir türlü 2 dişi implant yapamadılar” diye konuştu.