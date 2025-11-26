Yaralama olayı nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi

Kayseri’de iddiaya göre B.S.O. isimli şahıs silahla yaralandı olay nedeniyle M.K.T., U.K., S.İ., S.S. ve M.S.T. hakkında ‘basit yaralama’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından dava açıldı. Davanın son duruşmasına U.K. ile S.İ. ve taraf avukatları katıldı. Müşteki B.S.O. duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanıklardan U.K., “Benim bu olayla ilgim yok. Ben kimseye azmettirmedim” dedi. Müşteki B.S.O. ise, “Ben sanık S.İ.’yi tanımam. Beni neden vurdu bilmiyorum. Eski bir arkadaşımın yerine gittim oradan çıktım evime gidiyordum. Araçtan indim oturduğum binaya gidiyordum. Göz göze geldik. Tanımadığım için umursamadım. Az ilerledim silah sesi geldi. Vücudumun çeşitli yerlerinden vuruldum. Sanıklardan S.S.’yi tanımam. Neden bu olay başıma geldi bilmiyorum. H.Ç.’yi tanırım 40 senelik arkadaşım. Aramızda husumet yok” dedi.

Sanıklardan S.İ. de, “Ben olayı işlediğimi söyledim. Ben de uyuşturucu kullanmıştım. Diyecek bir şey yok. Pişmanım” dedi.

Tanıklar dinlendi. Mahkeme heyeti keşif yapılmasına karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.