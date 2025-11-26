  • Haberler
  • Asayiş
  • Yaralama olayı nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi

Yaralama olayı nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de B.S.O. isimli şahsın silahla yaralandığı olay nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Yaralama olayı nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi

Kayseri’de iddiaya göre B.S.O. isimli şahıs silahla yaralandı olay nedeniyle M.K.T., U.K., S.İ., S.S. ve M.S.T. hakkında ‘basit yaralama’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından dava açıldı. Davanın son duruşmasına U.K. ile S.İ. ve taraf avukatları katıldı. Müşteki B.S.O. duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanıklardan U.K., “Benim bu olayla ilgim yok. Ben kimseye azmettirmedim” dedi. Müşteki B.S.O. ise, “Ben sanık S.İ.’yi tanımam. Beni neden vurdu bilmiyorum. Eski bir arkadaşımın yerine gittim oradan çıktım evime gidiyordum. Araçtan indim oturduğum binaya gidiyordum. Göz göze geldik. Tanımadığım için umursamadım. Az ilerledim silah sesi geldi. Vücudumun çeşitli yerlerinden vuruldum. Sanıklardan S.S.’yi tanımam. Neden bu olay başıma geldi bilmiyorum. H.Ç.’yi tanırım 40 senelik arkadaşım. Aramızda husumet yok” dedi.

Sanıklardan S.İ. de, “Ben olayı işlediğimi söyledim. Ben de uyuşturucu kullanmıştım. Diyecek bir şey yok. Pişmanım” dedi.

Tanıklar dinlendi. Mahkeme heyeti keşif yapılmasına karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas'ta Dijital Güvenlik Eğitimi: Osmanlı Evi'nde Dolandırıcılığa Karşı Bilinçlendirme
Talas'ta Dijital Güvenlik Eğitimi: Osmanlı Evi'nde Dolandırıcılığa Karşı Bilinçlendirme
Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Başkan Yalçın'a Teşekkür
Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Başkan Yalçın'a Teşekkür
Erciyes'te sezona hazırlık toplantısı
Erciyes'te sezona hazırlık toplantısı
Sanatla kanser hastalarına destek
Sanatla kanser hastalarına destek
Gülük Sosyal Yaşam Merkezi Açılıyor
Gülük Sosyal Yaşam Merkezi Açılıyor
Dilencilere geçit yok: Üzerinden çıkan 12 bin 200 liraya el konuldu
Dilencilere geçit yok: Üzerinden çıkan 12 bin 200 liraya el konuldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!