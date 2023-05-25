Yaralamadan yargılanan anne oğula hapis cezası

Geçen yıl meydana gelen olayda iddiaya göre H.D.Y. ve M.S.S. ile annesi T.S. arasında alacak nedeniyle kavga çıktı. Oğlu M.S.S. ile annesi T.S. hakkında ‘Yaralama’ suçuyla dava açıldı. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya başka suçla tutuklu bulunan müşteki H.D.Y. ile yine başka suçla tutuklu bulunan M.S.S. ile tutuksuz sanık T.S. ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki zararını ödemeleri halinde şikayetçi olmayacağını belirtirken sanık anne oğul suçlamayı reddetti. Mahkeme heyeti anne oğula ‘Yaralama’ suçundan 2 yıl 2 ay hapis verdi.