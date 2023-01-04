Yaralı baykuş tedavi altına alındı

Kayseri'de duyarlı bir vatandaşın evinin bahçesinde yaralı şekilde bulduğu kulaklı orman baykuşu, gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.

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  • 04.01.2023 11:38
  • Güncelleme: 04.01.2023 12:08
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Yaralı baykuş tedavi altına alındı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de duyarlı bir vatandaşın evinin bahçesinde yaralı şekilde bulduğu kulaklı orman baykuşu, gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.

Kanadından yaralı olan ve uçma güçlüğü çeken baykuş, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak üzere teslim edildi. Yaralı kulaklı orman baykuşu gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından yine ekipler tarafından teslim alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Baykuş ailesine mensup olan kulaklı orman baykuşu, kulağa benzer tüy yapıları ile kolay ayırt edilebilir bir kuş türüdür. Uyarı halinde kulak tüylerini dikleştirirler. Üstün gece görüşleri ve sessiz uçuşları sayesinde usta bir avcıdırlar. Özellikle küçük kemirgenleri avladıkları için çiftçilerin de dostudurlar. Uçarken hayalet kadar sessiz olan kulaklı orman baykuşu avını bütün olarak yutar.

Günümüzde hurafeler yüzünden kötü bir üne sahip olan baykuş türleri eski dönem Türk uygarlıklarında bilgeliğin ve fedakârlığın sembolü olarak görülmüştür. Dünyanın en büyük mimarları arasında gösterilen Mimar Sinan da birçok eserinde baykuş motifini ustalıkla kullanmıştır.

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İHA

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