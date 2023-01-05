Yaralı buldukları köpeği yolda bırakmadılar
Sivas'ın Suşehri ilçesinden yol kenarında kanlar içerisinde bulunan köpek telef olmaktan kurtarıldı.
- 05.01.2023 15:31
- Güncelleme: 05.01.2023 15:31
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Sivas’ın Suşehri ilçesinden yol kenarında kanlar içerisinde bulunan köpek telef olmaktan kurtarıldı.
Sivas’ın Suşehri ilçesinde görevden dönen Suşehri Arama ve Kurtarma ekibi yol kenarında bir köpeğin kanlar içerisinde yattığını fark etti. Ekipler, aracın çarptığı düşünülen ve ölmek üzere olan köpeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Vücudunun bir çok yerinden yaralanan köpek ekipler tarafından hassas bir şekilde araca konularak barınağa götürüldü. Barınakta tedavisi devam eden köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
İHA
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