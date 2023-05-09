Yaralı ebabil kuşu, Küçük Dostlar Ambulansı ile tedavi altına alındı

Beyazşehir Mahallesi Koçkaya Caddesi’nde bulunan düğün salonun bahçesinde yaralı halde olan ebabil kuşunu gören Münir Temir isimli vatandaşın ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ulaştı. Sol kanadında kırık tespit edilen yaralı ebabil kuşuna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Küçük Dostlar Ambulansı'yla Büyükşehir Belediyesi veteriner kliniğine götürüp, yetkililere teslim etti. Kırılan kanadı tedaviye alınan ve genel muayenesi yapılan ebabil kuşunun tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı bildirildi. Çevre sakinleri ambulans hizmetiyle canlılara verdiği değerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Küçük Dostlar Ambulansı ile örnek bir sosyal belediyecilik hizmeti sunduklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’de yine bir ilki gerçekleştirerek, onlarca çeşit kedinin yer aldığı 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası' projesini hayata geçirdiklerini hatırlattı. Çolakbayrakdar, “Hoşgörü diyarı Kayseri'mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan’da değerli ve önemli olduğunu gösteriyoruz. Yaratılmışın en şereflisi ‘Eşref-ı Mahlûk’ olan insana hizmet ediyoruz ama bununla birlikte çevremizi paylaştığımız Allah’ın can vermiş olduğu bütün mahlûkatı, Allah’ın şefkat nazarıyla onlara bakabilmenin yaklaşımı içerisindeyiz. 7 yıl önce hayata geçirdiğimiz Küçük Dostlar Ambulansı, tüm Türkiye’ye örnek oldu. Hz. Peygamberimizin (S.A.V) sahiplenmiş olduğu ‘Müezza’ isimli kedisi var. Peygamberimizin ümmeti olarak bu yaptığımız ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’ gibi diğer hizmetlerimiz, şefkat göstermek adına örnek bir çalışmalardır. Ayrıca ilçenin muhtelif yerlerine besleme noktaları yerleştirerek, her mevsim sokak hayvanları ile doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hatırlanacağı üzere 2017 yılında hizmete sunduğumuz ‘Küçük Dostlar Ambulansı’ aracıyla da ilçe genelindeki yaralı veya hasta olan sokak hayvanlarını güvenli bir şekilde kliniğe ulaştırılıp, tedavi edilmelerini sağlıyoruz. Bu konuda duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.