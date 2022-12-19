Yaralı köpeğin imdadına yetiştiler

Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpeğin imdadına İncesu Belediyesi Sevimli Dostlar ekibi yetişti. Yaralanan köpek Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Acil Servisinde tedavi altına alındı.

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  • 19.12.2022 10:40
  • Güncelleme: 19.12.2022 10:40
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Yaralı köpeğin imdadına yetiştiler

İncesu ilçesine bağlı Gönenkent mahallesinde yaşanan olayda otomobil, köpeğe çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İncesu Belediyesi Sevimli Dostlar ekibi, yaralı köpeği Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne götürdü. Sedye başından biran olsun ayrılmayan belediye çalışanları, hayvan düşmanlarına karşı insanlık dersi verdi. 

Tedavisine başlanan yaralı köpeğin durumunun iyi olduğu ifade edildi. Belediye Sevimli Dostlar ekibi 2022 yılı içinde 50’ye yakın yaralı ve bakıma ihtiyaç duyan hayvanın tedavisi için mücadele gösterdi.

1ha

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