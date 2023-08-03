Yaramaz koyunu itfaiye kurtardı
Kayseri'de kafası duvara sıkışan koyun, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
- 03.08.2023 09:45
- Güncelleme: 03.08.2023 13:34
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de kafası duvara sıkışan koyun, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’nde otlanan koyunlardan biri metruk bir eve girdi. Burada kafası duvara sıkışan koyunu, sahibi kurtaramadı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, duvarı kırıp genişleterek koyunu kurtardı.
Koyunun sahibi ekiplere teşekkür etti.
İHA
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