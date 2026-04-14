Yargıda Umut Veren adım: Kayseri’de ilk kez suça karışan çocuğa ‘ERVA’ şartı⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kayseri’de ilk kez suça karışan çocuğa ‘ERVA’ şartı

Kayseri’de bir mahkeme, suça sürüklenen çocuklara yönelik yaklaşımda dikkat çeken bir karara imza attı. Kayseri 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği, ilk kez suça karışan bir çocuk hakkında tutuklama tedbiri uygulamak yerine, Kayseri Valiliği himayelerinde yürütülen ERVA Spor Okulları projesine çocuğun kaydedilmesi ve spor okullarına devam etmesi kararı verdi.

Bunun yanı sıra çocuk, Kayseri Valiliği himayelerinde ve Kocasinan Kaymakamlığı koordinasyonunda sürdürülen Sensiz Olmaz Projesi kapsamında da rehabilitasyon ve sosyal destek çalışmalarına dahil edilecek.

Gençleri spora yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen ERVA Spor Okulları Projesi ise Kayseri genelinde büyümeye devam ediyor. 66 mahallede faaliyet gösteren spor okulları, yaklaşık 16 bin lisanslı sporcuya ulaşarak gençlerin hem sportif hem de kişisel gelişimine katkı sağlıyor.