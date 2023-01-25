Yargıtay, Boydak Holding yöneticilerine verilen mahkumiyet cezalarını onadı

Yargıtay, Fetullahçı FETÖ üyeliği ve yöneticiliği suçlamasıyla yargılanan Boydak Holding yöneticisi Memduh Boydak'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkındaki mahkumiyet kararlarıyla sanıkların şirketteki hisselerinin müsadere edilmesi kararlarını onadı.

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  • 25.01.2023 04:31
  • Güncelleme: 25.01.2023 04:31
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Yargıtay, Boydak Holding yöneticilerine verilen mahkumiyet cezalarını onadı

Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinin hükmüne ilişkin temyiz incelemesini bitirdi.

Eski Boydak Holding yöneticisi Memduh Boydak'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan verilen 18 yıl, holdingin 7 yöneticisine ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan verilen 7 yıl 6'şar ay, holdingin eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak'a aynı suçtan verilen 11 yıl 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Şükrü Boydak'a da aynı suçtan verilen 10 yıl hapis cezalarının onanmasına karar verdi.

1ha

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