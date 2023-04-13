Yarı fiyatına cep telefonu gençlerde heyecan uyandırdı

AK Parti 28. Dönem aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ak Parti'nin seçim beyannamesinde açıkladığı gençlerin vergisiz cep telefonu edinmesini sağlayan  seçim vaadi gençlerde heyecan uyandırdı.

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  • 13.04.2023 14:59
  • Güncelleme: 13.04.2023 15:00
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Yarı fiyatına cep telefonu gençlerde heyecan uyandırdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti 28. Dönem aday tanıtım toplantısında Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ak Parti’nin seçim beyannamesinde açıkladığı gençlerin vergisiz cep telefonu edinmesini sağlayan  seçim vaadi gençlerde heyecan uyandırdı.

Erdoğan yaptığı konuşmasında, “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 cigabayt ücretsiz internet vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Şimdiden telefon edinme veya telefonunu değiştirmek isteyen gençler çözüm yollarını aramaya ve fiyat araştırmaya başladılar. KDV, ÖTV ve diğer vergiler düşüldüğünde yaklaşık olarak yarı fiyatına düşen telefonlara talep çok olacağa benziyor.

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
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