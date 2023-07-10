Yarım ada üzerinde oluşturulan lavanta bahçesi havadan görüntülendi

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde yarımada üzerine 250 dekarda kurulan lavanta bahçesi dron ile havadan görüntülendi.

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay’ın önerdiği "yerelden kalkınma modeli" çerçevesinde 2019 yılında Orman Genel Müdürlüğünce Çekerek Barajındaki yarımadada oluşturulan lavanta bahçesi, mor ve yeşile bürünmesinin ardından ziyarete açıldı.

Salıncakların, fotoğraf çekim alanlarının bulunduğu lavanta bahçesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Baraj manzaralı lavanta bahçesine gelenler hem stres atıyor hem de unutulmaz bir gün yaşıyor. Adeta açık hava stüdyosuna dönüşen lavanta bahçesi, düğün hazırlığı yapan gelin ve damatlar için de alternatif alan oluşturuyor.

Temmuz ayının son haftası başlayacak lavanta bahçesindeki hasat sonrasında lavanta yağı, parfüm, kolonya, sabun gibi ürünler elde edilen edilecek.

Lavanta bahçesini ziyaret için gelen Nisa Altınkeser, “Çekerek ilçesinde lavanta adasının oluşturulduğunu duyduk, hafta sonumuzu değerlendirmek için geldik. Çok güzel, eğlenceli bir yerdi. Şehir dışından da birçok misafir gelmiş, burayı çok beğendik.” dedi.

Hafta sonu tatilini lavanta bahçesinde değerlendirmek için geldiklerini söyleyen Almila Soylu ise, “Buraya ilk defa geliyoruz, çok beğendik. Yozgat için önemli bir değer oldu. İnsanların hafta sonu gelip vakit geçirebileceği bir yer oldu. Çok beğendik, tekrardan gelmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Yozgat’tan lavanta bahçesini görmek için geldiklerini belirten Nazım Elmalı da, “Burada lavanta bahçesi olduğunu duyduk, bizim de çok hoşumuza gitti. Yozgat için büyük bir zenginlik. Yozgat’ta gidilecek, görülecek çok güzel bir yer, herkesin gelip görmesi gereken bir yer.” ifadelerine yer verdi.