Yarım Asırlık Kayseri'nin Markası Konkordato Talep Etti

İtimat Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 705 milyon TL sermayeye sahip. Mahkeme, şirketin mali durumunu değerlendirmek üzere bir komiser heyeti atadı. Ayrıca, şirket aleyhine devam eden icra takipleri durduruldu ve yeni takiplerin başlatılması yasaklandı. Şirketin mal varlığının korunması için gerekli tedbirler alındı.

1970’li yıllarda döküm merdaneli fırınlar üretmeye başlayan İtimat Makina, zamanla teknolojik yeniliklere uyum sağlayarak sektördeki öncülüğünü sürdürdü. Şirketin konkordato sürecinin detayları, geçici mühlet süresinin sonunda yapılacak mahkeme incelemesi ile belirlenecek.

İtimat Makina’nın bu zorlu süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla bekleniyor.