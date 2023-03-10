Yarın kuvvetli lodos ve yağış bekleniyor| 11-12 Mart 2023

 Kayseri genelinde hafta sonu kuvvetli lodos ve yağış bekleniyor. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 

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  • 10.03.2023 20:55
  • Güncelleme: 10.03.2023 20:55
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Yarın kuvvetli lodos ve yağış bekleniyor| 11-12 Mart 2023

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, 11 – 12 Mart 2023 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son değerlendirmelere göre kent genelinde hafta sonu kuvvetli lodos ve yağış bekleniyor. Kent merkezinde yarın (Cumartesi) rüzgar beklenirken, Pazar günü ise hafif sağanak yağışlı bir havanın etkili olması bekleniyor. 

Kayseri merkezde yarın sıcaklığın en yüksek 16 en düşük 4 derece, Pazar günü ise sıcaklığın en yüksek 15 en düşük 7 derece olacağı tahmin ediliyor.

1ha

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