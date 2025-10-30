Yarından itibaren eski ehliyetler geçersiz olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 35 milyon 609 bin 477 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 1 milyon 886 bin 619 kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor. Eski tip ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre yarın sona erecek. 15 lira olan değişim ücreti 1 Kasım itibarıyla 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek.