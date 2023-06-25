Yarış yapan araç 15 yaşındaki kuryenin ölümüne sebep oldu

Kayseri'de 2 araç yarış halindeyken 15 yaşındaki moto kuryeye çarptı. Genç kurye yaşamını yitirdi.

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  • 25.06.2023 10:29
  • Güncelleme: 25.06.2023 10:29
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Yarış yapan araç 15 yaşındaki kuryenin ölümüne sebep oldu

Kaza, Melikgazi ilçesine Bağlı Sivas Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Plakası tespit edilemeyen araç ile 06 VIP 42 plakalı araç sürücüsü E.G. (19) Sivas bulvarı üzerinde yarış yaparken 06 VIP 42 plakalı araç  sürücüsü önüne bir anda çıkan 15 yaşındaki çiğ köfte kuryesi M.A.Z ‘nin elektrikli motorsikletine çarptı. 

Olay yerinde hayatını kaybeden M.A.Z (15)’in yakınları ise cenazenin başında sinir krizi geçirdi. 
Öte yandan M.A.Z (15)’in 5 gün önce çiğ köfte kuryeliğine başladığı öğrenilirken, 06 VIP 42 araç sahibi E.G ise göz altına alındı. 
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

1ha

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