Yarıyıl Tatilinde Gençler İçin İngilizce kampı

19-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan kamp hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak eğitim projelerimizi ve eğitime olan desteklerimizi her geçen yıl artırıyoruz. Yarıyıl tatilini verimli geçirmek isteyen öğrencilerimiz için hazırladığımız ‘İngilizce Yarıyıl Kampı’mız 19 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Eğitim, eğlence ve konuşma pratiğini bir araya getirdiğimiz kamp programı sayesinde öğrencilerimiz, tatil süresince İngilizce dil becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Ayrıca ilçemizde alan gezileri yaparak, Havacılık Lisemiz, Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi gibi projelerimizi ziyaret edeceğiz. Alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde gerçekleştireceğimiz kampta; konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini destekleyen dersler, oyunlar, el sanatları ve atölye çalışmaları yer alacak. Öğrencilerin İngilizceyi günlük hayatta daha rahat kullanabilmelerini hedefleyen kampımız 11-14 yaş arası gençlere özel, ücretli olarak planlandı. Tatilini hem eğitici hem de keyifle geçirmek isteyen öğrencilerimiz için önemli bir fırsat sunan kampımız, yabancı dil öğrenimini erken yaşta desteklemeyi amaçlıyor. İngilizce Yarıyıl Kampı’mıza katılmak isteyenler için kontenjan sınırlıdır. 19-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan kampımızda kontenjan sınırı var. www.melikgazi.bel.tr adresimizden veya 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattımızdan başvurularınızı yapabilirsiniz. Kaydolmak isteyen tüm öğrencilerimizi bekleriz.” dedi.