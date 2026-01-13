Yarıyıl tatilinde Kaymek'ten Çocuk Şenliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuk, genç ve öğrencilere yönelik etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Bu doğrultuda yarıyıl tatilini fırsat bilen Büyükşehir, tatil şenliği şeklinde Genç KAYMEK Çocuk Şenliği gerçekleştiriyor.

Genç KAYMEK, 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 15.00’te Kayseri Park AVM -1. katında açılışı gerçekleşmek üzere saat 12.00-21.30 arasında 16, 17 ve 18 Ocak 2026 tarihlerinde 3 gün sürecek etkinliklere imza atıyor. 

Öğrencilerin Eğlenmesi ve Tatilin Tadını Çıkarması Amaçlanıyor

Yarıyıl tatilinde öğrencilerin eğlenmesi ve tatilin tadını çıkarması amacıyla düzenlenen şenlikte, sanatsal workshop etkinlikleri, halat çekme yarışmaları, bilmeceler, çuval yarışmaları, bebek kimde yarışması, anne-çocuk tanıma yarışmaları, sandalye kapmaca yarışmaları, resim yapma ve boyama etkinlikleri, yüz boyama etkinlikleri, çocuk şarkıları ve dansları, eğlenceli fen deneyleri ile çocuklara özel sürpriz hediyelerin yer aldığı renkli ve eğlenceli birçok etkinlik yer alacak. 

