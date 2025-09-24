Yas süreci 6 ay sürebilir: Kişi bu süreci nasıl atlatır?

Psikolog İrem Ergin ise yas sürecinin 6 ay sürebileceğini ifade ederek, “Yas süreci aşamaları, bireylerin yaşadığı derin kayıplar sonrasında deneyimlediği duygusal ve psikolojik tepkileri içerir. Aslında bu evreler, yaşanan kaybın derinliğine, bireyin karakteristik özelliklerine ve aldığı desteğe bağlı olarak gelişebilir. Bulunduğu aile ortamı, arkadaş çevresi ve yaşadığı konum da çok önemlidir. Ancak genel olarak, bu süreçte bireyler benzer duygular hissedebilir. Yas 6 aya kadar sürebilir. Yaşanılan duygular, o duyguların yoğunluğu ve kişinin yaşadığı stres durumuna göre farklılık gösterir” dedi.

Yas süreci kişinin sevdiği birini, hayvan veya nesneyi kaybetmesiyle oluşan duygusal bir durumdur. Bu süreç kişiden kişiye göre değişiyor ve 6 ay sürebiliyor. Psikolog İrem Ergin ise sürecin kaybı kabullenmesi ve başa çıkabilmesinin adaptasyon olduğunu söyleyerek, “Yas süreci, bireyin sevdiği bir kişi, hayvan veya bir nesneyi kaybetmesiyle deneyimlediği doğal ve evrensel insani bir süreçtir. Duygusal bir tepki diyebiliriz. Bu süreç, bireyin kayıpla başa çıkma ve onu kabullenme süreci. Yas sadece ölümle ilişkilendirilmemelidir; çünkü kayıplar farklı şekillerde de yaşanabilir. İnsanların belki de çoğunun kafasında ölümle ilişkilendiriliyor. Yas kayıp demek aslında kabullenme de denebilir. Bu kelimeler birbirine bağlıdır. İş kaybı, boşanma, sağlık sorunları veya yaşamın herhangi bir köşesinde rastladığımız kritik dönemlerde yaşadığımız kayıplar da olabilir. Yas süreci bireyin kaybı kabullenmesi, onunla başa çıkmasını ve hayatına devam etmesine yardımcı olan bir adaptasyon süreci, bir değişim sürecidir. Aynı zamanda bir adaptasyon sürecidir. Bu süreç, bireyin duygusal, fiziksel, sosyal ve bilişsel yanıtlarını içerir. Bu yanıtlar kişiden kişiye değişir. Yazın aşamaları ve süreleri vardır ve bunlar bireye göre farklılık arz eder. Bazıları için bu süreç daha kısa ve hafif olabilirken, bazıları için çok daha yoğun ve uzun sürede atlatılabilir. Yas süreci aşamaları, bireylerin yaşadığı derin kayıplar sonrasında deneyimlediği duygusal ve psikolojik tepkileri içerir. Aslında bu evreler, yaşanan kaybın derinliğine, bireyin karakteristik özelliklerine ve aldığı desteğe bağlı olarak gelişebilir. Bulunduğu aile ortamı, arkadaş çevresi ve yaşadığı konum da çok önemlidir. Ancak genel olarak, bu süreçte bireyler benzer duygular hissedebilir. Yas 6 aya kadar sürebilir. Yaşanılan duygular, o duyguların yoğunluğu ve kişinin yaşadığı stres durumuna göre farklılık gösterir” ifadelerini kullandı.