Yasa dışı avcılık yapan şahsa 953 bin lira ceza
Kayseri'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen şahsa toplam 953.082 TL idari para cezası kesildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı avcılığa karşı çalışma başlatıldı. İhbar üzerine kolluk kuvvetleriyle birlikte harekete geçen ekipler, şüpheli bir araçta yaptıkları aramada vurulmuş bir yaban keçisi tespit etti.
Şahsa ilgili kanunlar kapsamında toplam 953.082 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı.