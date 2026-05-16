Yasa dışı bahiste hem oynayana hem oynatana ceza

Son dönemde yasa dışı bahis oynayanların da oynatanlarında sayısı gün geçtikçe artıyor. Türkiye’de yasal bahis faaliyetleri yalnızca devlet yetkilendirmesiyle yürütülebiliyor, bunun dışındaki platformlar yasa dışı kabul ediliyor. Mevcut düzenlemelere göre ülkemizde yasa dışı bahis ve kumar oynamanın cezası 100 bin TL’den başlayıp 400 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor.

Yasa dışı bahis hem oynatanlar hem de oynayanlar açısından Türkiye’de ciddi hukuki ve finansal riskler taşıyor. Özellikle internet ve sosyal medya üzerinden erişimin kolaylaşması nedeniyle son yıllarda bu alanda belirgin bir artış olduğu sıkça gündeme geliyor.

Yasadışı Bahis Nedir?

Yasadışı bahis; devletin yetkili kurumlarının izni ve denetimi olmaksızın düzenlenen, genellikle internet üzerinden erişilen bahis ve şans oyunlarını ifade eder. Bu tür bahis faaliyetleri Türkiye’de 7258 sayılı Spor Müsabakalarına Dayalı Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yasadışı kabul edilmekte ve hem bireyler hem de organizatörler açısından ciddi hukuki sonuçlar doğurmaktadır.

Yasadışı bahis, yalnızca bireysel düzeyde oynanmakla kalmayıp aynı zamanda organize suç yapıları tarafından yürütülen büyük ölçekli yasa dışı ekonomik faaliyetlerin bir parçası olabilir. Bu nedenle hem bireylerin hem de kamu güvenliğinin korunması amacıyla devlet bu tür eylemlerle mücadelede kararlıdır.

YASADIŞI BAHİS CEZALARI

Yasa dışı bahis oynayanlar: Mevcut düzenlemelere göre Türkiye’de yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine katılmak, Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendiriliyor. 2026 yılı itibarıyla uygulanacak idari para cezalarının ise ihlalin niteliğine göre 100 bin TL’den başlayıp 400 bin TL’ye kadar ulaşabilmektedir.

Yasa dışı bahis oynatanlar: 7258 Sayılı Kanun gereğince yasa dışı bahis oynatmak suçtur. İlgili kanuna göre, yasa dışı bahis oynatanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası alabilir.

Yasa dışı bahis paralarının transferine aracılık edenler: 3 ila 5 yıl hapis, beş bin güne kadar adli para cezası alabilir.

Yasa dışı bahis reklamı yapanlar ve teşvik edenler: Sosyal medya, internet siteleri, mesajlaşma uygulamaları veya diğer mecralar üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapan, link paylaşan ya da insanları bu sitelere yönlendiren kişiler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.