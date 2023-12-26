Yasa taslağında 'hakaret' krizi

Avukat Emir Akpınar, 8. Yargı Paketi'nde bulunan yasa taslağı ile hakaret eden şahısların dosyalarının doğrudan ön ödeme kurumuna gönderileceğini söyleyerek, 'Yargı paketinde bulunan taslak ile suç işlemek isteyenler cesaret bulacaklar' dedi.

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  • 26.12.2023 13:49
  • Güncelleme: 26.12.2023 14:53
Yasa taslağında 'hakaret' krizi
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Avukat Emir Akpınar, 8. Yargı Paketi’nde bulunan yasa taslağı ile hakaret eden şahısların dosyalarının doğrudan ön ödeme kurumuna gönderileceğini söyleyerek, “Yargı paketinde bulunan taslak ile suç işlemek isteyenler cesaret bulacaklar” dedi.

Daha önce hakaret davalarında uzlaşma olduğunu fakat yeni taslak ile uzlaşma durumunun ortadan kalkarak dosyanın ön ödeme kurumuna gönderileceğini söyleyen Avukat Emir Akpınar, “Türk Ceza Kanunu’nun 125/2 maddesinde tanımlanan sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan dolayı uzlaşmaya giden dosyalar 8. Yargı Paketi’nde yer alan yasa taslağında değişmesinin akabinde artık ön ödeme kurumuna tabi olacaktır. Buradan vatandaşlarımızın anlaması gereken hadise ise şudur; bir vatandaşa, mağdura şüpheli tarafından hakaret edildiği zaman ön ödeme kurumuna dosya doğrudan gönderilecektir. Mevcut durumda uygulama ne şekildeydi sorusunun cevabı da, tamamen müştekinin insiyatifinde olan, şüpheli ile karşı taraf mağdurun uzlaşması neticesinde ortaya çıkan bir durum mevcuttu. Artık devlet tarafından mağdura yönelik işlenecek hakaretlerde ön ödeme kurumuna yatırılacak meblağa ile bir gelir elde edilecektir. Mevcut düzenleme değiştirildiği takdirde hukuka aykırılıklar bununla da sınırlı kalmayacaktır” dedi.

Akpınar, taslakla birlikte görüşlere ve ideolojilere de hakaret edenlerin ön ödeme kurumuna 36 bin TL ödeme yapacağını ve bu durumun da suç işlemek isteyenlere cesaret vereceğini belirterek, “Özellikle bir inanca, dine, ideolojiye, bir görüşe yapılan hakaretler de ön ödeme kurumuna alınacaktır. Üzülerek ifade etmek istiyoruz ki İslamiyete ve Kur’an’a yönelik yapılacak hakaretler de ön ödeme kurumuna alınmakta ve 36 bin TL karşılığında şüpheliler tarafından Kur’an’a ve İslamiyete kısaca tüm inançlarımıza yönelik hakaret eyleminde bulunulabilecektir. 8. Yargı Paketi’nde yer alan bu düzenlemenin bir an önce taslak metinden çıkarılarak TBMM’nin önüne getirilmemesi gerekmektedir. Anadolu coğrafyasında bir cinayet eyleminin dahi hakaret fiili ile başladığı göz önüne alındığında, hakaret suçunun ön ödeme çerçevesine alınması bir cezasızlık algısı oluşturacak ve suç işlemek isteyen vatandaşlar bu durumdan cesaret ederek istedikleri her kişiye, her inanca, her ideolojiye yönelik hakaret eylemlerini cesurca yapabilecektir” ifadelerini kullandı.

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İHA

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